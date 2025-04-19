Главный тренер «Спартака» высказался о великолепном большинстве команды в плей-офф

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после поражения от «Салавата Юлаева» (3:4 ОТ, 2-3) в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина высказался о великолепном большинстве красно-белых в плей-офф.
— В этой серии у вас великолепное большинство, почему настолько стабильно?
— Так это же хорошо. Работаем.
— А про меньшинство – то же самое, но наоборот?
— Там тоже мастеровитые ребята. Что-то получается, что-то нет. Спорта без ошибок не бывает. В следующей игре учтём эти моменты, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
В прошедшем матче «Спартак» второй раз в серии реализовал большинство в форматах «5 на 3» и «5 на 4» подряд. Позавчера, 17 апреля, в Москве красно-белые забили дважды на девятой минуте первого периода с разницей в 35 секунд.
- 19 апреля 2025
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