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Форвард «Салавата» Уилсон: нужно сохранять холодную голову и фокусироваться на игре

Форвард «Салавата» Уилсон: нужно сохранять холодную голову и фокусироваться на игре
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Нападающий «Салавата Юлаева» Скотт Уилсон прокомментировал победу своей команды над «Спартаком» (4:3 ОТ, 2-3) в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
19 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 3
ОТ
Спартак
Москва
1:0 Уилсон (Хафизуллин, Ремпал) – 01:02 (5x4)     1:1 Морозов (Миронов, Голдобин) – 08:00 (5x4)     2:1 Ян (Ремпал, Хафизуллин) – 19:35 (5x5)     3:1 Хмелевски (Ливо, Хафизуллин) – 20:57 (5x4)     3:2 Порядин (Локтионов, Орлов) – 29:44 (5x3)     3:3 Морозов – 30:33 (5x4)     4:3 Уилсон (Пименов) – 60:22 (5x5)    

– Думаю, сейчас надо успокоиться, потому что мы ещё уступаем в серии. Здорово, что сумели выиграть в овертайме, надо сохранить эти эмоции.

– Впервые по ходу серии открыли счёт. Насколько это сказалось?
– Да, в этой серии это ключевой фактор, когда удаётся повести в счёте. После этого проще играть.

– Упустили преимущество в две шайбы. Как стоит играть команде в меньшинстве?
– Самое простое – избегать удалений, это будет самый лучший способ защищаться от большинства «Спартака».

– Удалений в принципе много в этой серии. С чем это связываете?
– Любое удаление в плей-офф вызывает эмоции. Сейчас такой момент, что нужно сохранять холодную голову. Надо сфокусироваться на своей игре.

– Можно ли сказать, что «Салавату» не хватает простых голов, как первый и четвёртый?
– Да, простой хоккей – это то, приносит результат в плей-офф.

– После двух пропущенных шайб в меньшинстве во втором периоде вы просели эмоционально?
– Это похожий момент, как было в Москве. Так бывает. У них хорошие и мастеровитые игроки, — приводит слова Уилсона пресс-служба «Салавата».

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