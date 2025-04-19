Форвард «Салавата» Уилсон: нужно сохранять холодную голову и фокусироваться на игре

Нападающий «Салавата Юлаева» Скотт Уилсон прокомментировал победу своей команды над «Спартаком» (4:3 ОТ, 2-3) в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

– Думаю, сейчас надо успокоиться, потому что мы ещё уступаем в серии. Здорово, что сумели выиграть в овертайме, надо сохранить эти эмоции.

– Впервые по ходу серии открыли счёт. Насколько это сказалось?

– Да, в этой серии это ключевой фактор, когда удаётся повести в счёте. После этого проще играть.

– Упустили преимущество в две шайбы. Как стоит играть команде в меньшинстве?

– Самое простое – избегать удалений, это будет самый лучший способ защищаться от большинства «Спартака».

– Удалений в принципе много в этой серии. С чем это связываете?

– Любое удаление в плей-офф вызывает эмоции. Сейчас такой момент, что нужно сохранять холодную голову. Надо сфокусироваться на своей игре.

– Можно ли сказать, что «Салавату» не хватает простых голов, как первый и четвёртый?

– Да, простой хоккей – это то, приносит результат в плей-офф.

– После двух пропущенных шайб в меньшинстве во втором периоде вы просели эмоционально?

– Это похожий момент, как было в Москве. Так бывает. У них хорошие и мастеровитые игроки, — приводит слова Уилсона пресс-служба «Салавата».