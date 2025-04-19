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«Ребята нашли стержень». Козлов – о победе «СЮ» в пятом матче серии со «Спартаком»

«Ребята нашли стержень». Козлов – о победе «СЮ» в пятом матче серии со «Спартаком»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о победе своей команды над «Спартаком» (4:3 ОТ, 2-3) в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
19 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 3
ОТ
Спартак
Москва
1:0 Уилсон (Хафизуллин, Ремпал) – 01:02 (5x4)     1:1 Морозов (Миронов, Голдобин) – 08:00 (5x4)     2:1 Ян (Ремпал, Хафизуллин) – 19:35 (5x5)     3:1 Хмелевски (Ливо, Хафизуллин) – 20:57 (5x4)     3:2 Порядин (Локтионов, Орлов) – 29:44 (5x3)     3:3 Морозов – 30:33 (5x4)     4:3 Уилсон (Пименов) – 60:22 (5x5)    

— Непростой матч для нас, все понимали важность матча, важность ошибки. Была нервозность, скованность. Понравилось, как ребята всё преодолели. Несмотря на то, что мы повели, они отыгрались, но ребята проявили характер, нашли стержень, который позволил остаться в игре. Легко было сдаться, сломиться, но ребята продолжали работать несмотря на то, что соперник хорошо играл, прессинговал. Помогли наши болельщики, они придавали эмоции и энергии.

— Почему решили выпустить Вязового и довольны ли его игрой сегодня?
— Я сейчас комментировать действия вратарей не хочу.

— После московских матчей были сожаления, что не смогли довести второй матч до победы, или уже приняли эту ситуацию?
— Приняли эту ситуацию. Тяжело сожалеть о том, что не изменить, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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