«Ребята нашли стержень». Козлов – о победе «СЮ» в пятом матче серии со «Спартаком»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о победе своей команды над «Спартаком» (4:3 ОТ, 2-3) в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

— Непростой матч для нас, все понимали важность матча, важность ошибки. Была нервозность, скованность. Понравилось, как ребята всё преодолели. Несмотря на то, что мы повели, они отыгрались, но ребята проявили характер, нашли стержень, который позволил остаться в игре. Легко было сдаться, сломиться, но ребята продолжали работать несмотря на то, что соперник хорошо играл, прессинговал. Помогли наши болельщики, они придавали эмоции и энергии.

— Почему решили выпустить Вязового и довольны ли его игрой сегодня?

— Я сейчас комментировать действия вратарей не хочу.

— После московских матчей были сожаления, что не смогли довести второй матч до победы, или уже приняли эту ситуацию?

— Приняли эту ситуацию. Тяжело сожалеть о том, что не изменить, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.