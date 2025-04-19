Козлов: Набиеву предстоит операция на плечо. Цулыгин вряд ли сыграет в шестом матче

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после победы над «Спартаком» (4:3 ОТ, 2-3) в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина рассказал о состоянии защитника Ярослава Цулыгина и нападающего Артёма Набиева.

— Насколько сильные повреждения у Цулыгина и Набиева?

— Набиеву предстоит операция на плечо, думаю, он в этом сезоне не сыграет. Не думаю, что Цулыгин сыграет в следующем матче.

— У вас не осталось молодых игроков, придётся играть в три пары. Это проблема?

— Это не проблема, это ситуация, с которой нам придётся справиться, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Следующие матчи в серии «Салават Юлаев» — «Спартак» состоятся 21, 23* апреля.

* при необходимости.