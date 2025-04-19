Козлов — об удалении Панина: это неправильно, но сейчас нужно его поддержать

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался об удалении капитана уфимцев Григория Панина в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина со «Спартаком» (4:3 ОТ, 2-3).
— Почему продолжаются неоправданные удаления, как за нарушение состава?
— Это эмоции, плюс там был такой момент. Они перехватили шайбу, выходили из зоны через ближний борт. Там была смена, буквально чуть-чуть. Было это удаление, но сказать, что умышленно, такого нет.
— Панин второй матч подряд оставляет команду втроём, что делать в такой ситуации, когда капитан подводит команду?
— Ничего страшного. Конечно, это неправильно, но сейчас его нужно поддержать. Послезавтра нам предстоит очень важный матч, и кого-то ругать или обвинять сейчас не работает. Григорий сам понимает, что так делать нельзя, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 19 апреля 2025
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