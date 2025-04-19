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Козлов — об удалении Панина: это неправильно, но сейчас нужно его поддержать

Козлов — об удалении Панина: это неправильно, но сейчас нужно его поддержать
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался об удалении капитана уфимцев Григория Панина в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина со «Спартаком» (4:3 ОТ, 2-3).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
19 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 3
ОТ
Спартак
Москва
1:0 Уилсон (Хафизуллин, Ремпал) – 01:02 (5x4)     1:1 Морозов (Миронов, Голдобин) – 08:00 (5x4)     2:1 Ян (Ремпал, Хафизуллин) – 19:35 (5x5)     3:1 Хмелевски (Ливо, Хафизуллин) – 20:57 (5x4)     3:2 Порядин (Локтионов, Орлов) – 29:44 (5x3)     3:3 Морозов – 30:33 (5x4)     4:3 Уилсон (Пименов) – 60:22 (5x5)    

— Почему продолжаются неоправданные удаления, как за нарушение состава?
— Это эмоции, плюс там был такой момент. Они перехватили шайбу, выходили из зоны через ближний борт. Там была смена, буквально чуть-чуть. Было это удаление, но сказать, что умышленно, такого нет.

— Панин второй матч подряд оставляет команду втроём, что делать в такой ситуации, когда капитан подводит команду?
— Ничего страшного. Конечно, это неправильно, но сейчас его нужно поддержать. Послезавтра нам предстоит очень важный матч, и кого-то ругать или обвинять сейчас не работает. Григорий сам понимает, что так делать нельзя, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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