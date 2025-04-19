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Козлов: два гола в меньшинстве прилично выбили дух из «Салавата», но ребята собрались

Козлов: два гола в меньшинстве прилично выбили дух из «Салавата», но ребята собрались
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов ответил на вопрос, что сказал в раздевалке после второго периода в пятом матче 1/4 финала Кубка Гагарина со «Спартаком» (4:3 ОТ, 2-3).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
19 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 3
ОТ
Спартак
Москва
1:0 Уилсон (Хафизуллин, Ремпал) – 01:02 (5x4)     1:1 Морозов (Миронов, Голдобин) – 08:00 (5x4)     2:1 Ян (Ремпал, Хафизуллин) – 19:35 (5x5)     3:1 Хмелевски (Ливо, Хафизуллин) – 20:57 (5x4)     3:2 Порядин (Локтионов, Орлов) – 29:44 (5x3)     3:3 Морозов – 30:33 (5x4)     4:3 Уилсон (Пименов) – 60:22 (5x5)    

— О чём разговаривали с командой после второго периода? Удалось взбодрить команду в перерыве?
— Надеюсь, что да. Я подобрал правильные слова. Ребята не форсировали, терпеливо играли, ждали момента. А два гола в меньшинстве прилично выбили дух из нас, но ребята собрались, продолжили играть.

— Ни одной гостевой победы в плей-офф, что делать?
— Согласен, думаем, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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