Козлов: два гола в меньшинстве прилично выбили дух из «Салавата», но ребята собрались
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов ответил на вопрос, что сказал в раздевалке после второго периода в пятом матче 1/4 финала Кубка Гагарина со «Спартаком» (4:3 ОТ, 2-3).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
19 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 3
ОТ
Спартак
Москва
1:0 Уилсон (Хафизуллин, Ремпал) – 01:02 (5x4) 1:1 Морозов (Миронов, Голдобин) – 08:00 (5x4) 2:1 Ян (Ремпал, Хафизуллин) – 19:35 (5x5) 3:1 Хмелевски (Ливо, Хафизуллин) – 20:57 (5x4) 3:2 Порядин (Локтионов, Орлов) – 29:44 (5x3) 3:3 Морозов – 30:33 (5x4) 4:3 Уилсон (Пименов) – 60:22 (5x5)
— О чём разговаривали с командой после второго периода? Удалось взбодрить команду в перерыве?
— Надеюсь, что да. Я подобрал правильные слова. Ребята не форсировали, терпеливо играли, ждали момента. А два гола в меньшинстве прилично выбили дух из нас, но ребята собрались, продолжили играть.
— Ни одной гостевой победы в плей-офф, что делать?
— Согласен, думаем, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Комментарии
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