Козлов: два гола в меньшинстве прилично выбили дух из «Салавата», но ребята собрались

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов ответил на вопрос, что сказал в раздевалке после второго периода в пятом матче 1/4 финала Кубка Гагарина со «Спартаком» (4:3 ОТ, 2-3).

— О чём разговаривали с командой после второго периода? Удалось взбодрить команду в перерыве?

— Надеюсь, что да. Я подобрал правильные слова. Ребята не форсировали, терпеливо играли, ждали момента. А два гола в меньшинстве прилично выбили дух из нас, но ребята собрались, продолжили играть.

— Ни одной гостевой победы в плей-офф, что делать?

— Согласен, думаем, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.