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Козлов: со «Спартаком» точно не нужно удаляться. Они выходят — там отовсюду угрозы

Козлов: со «Спартаком» точно не нужно удаляться. Они выходят — там отовсюду угрозы
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что в серии со «Спартаком» не нужно удаляться, потому что в большинстве красно-белые создают угрозу.

— «Спартак» два матча подряд реализовал «пять на три».
— С ними точно не нужно удаляться. Как ни посмотри, они впятером выходят, там отовсюду угрозы. Единственный вариант – не удаляться.

— Это реально в этой серии?
— Мы же третий матч играли без большинства, они хорошо играли. Мы точно так же можем играть и не удаляться.

— В следующей игре стоит ждать терпеливый хоккей?
— Сейчас будем думать.

— Четырёхминутное большинство долго пытались разыграть, я думал, вы упростите, ведь серию спасать надо…
— Эти ситуации непростые. Пятёрка игроков понимала важность и ответственность момента. Не так просто справиться, все хотели наверняка, чтобы не выбили, не убежали. Это хороший урок для ребят, что надо учиться перебарывать давление. Легко сказать, но это не так всё просто.

— Но вы решили всё-таки до верного разыгрывать.
— Да. Я так решил.

— Могла ли игра закрыться после 3-1?
— С ними закрываться на нашей большой площадке? Это чревато.

— И в серии с «Сибирью», и в регулярке были моменты, когда в третьем периоде команда ничего особо не давала сделать сопернику.
— Ты говоришь про регулярку, сейчас матчи через день, силы иногда же заканчиваются, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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