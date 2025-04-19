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Козлов рассказал, что нужно делать «Салавату», чтобы сравнять счёт в серии со «Спартаком»

Козлов рассказал, что нужно делать «Салавату», чтобы сравнять счёт в серии со «Спартаком»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после победы над «Спартаком» (4:3 ОТ, 2-3) в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина рассказал, что нужно делать уфимской команде, чтобы сравнять счёт в серии.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
19 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 3
ОТ
Спартак
Москва
1:0 Уилсон (Хафизуллин, Ремпал) – 01:02 (5x4)     1:1 Морозов (Миронов, Голдобин) – 08:00 (5x4)     2:1 Ян (Ремпал, Хафизуллин) – 19:35 (5x5)     3:1 Хмелевски (Ливо, Хафизуллин) – 20:57 (5x4)     3:2 Порядин (Локтионов, Орлов) – 29:44 (5x3)     3:3 Морозов – 30:33 (5x4)     4:3 Уилсон (Пименов) – 60:22 (5x5)    

— Шестой матч, что должно быть в голове, чтобы сравнять счёт в серии?
— Сфокусироваться, сохранять спокойствие и продолжать делать своё дело, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в первом раунде уфимцы победили новосибирскую «Сибирь» со счётом 4-3 в серии.

Следующие матчи в серии «Салават Юлаев» — «Спартак» состоятся 21, 23* апреля.

* при необходимости.

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