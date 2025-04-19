Козлов рассказал, что нужно делать «Салавату», чтобы сравнять счёт в серии со «Спартаком»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после победы над «Спартаком» (4:3 ОТ, 2-3) в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина рассказал, что нужно делать уфимской команде, чтобы сравнять счёт в серии.

— Шестой матч, что должно быть в голове, чтобы сравнять счёт в серии?

— Сфокусироваться, сохранять спокойствие и продолжать делать своё дело, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в первом раунде уфимцы победили новосибирскую «Сибирь» со счётом 4-3 в серии.

Следующие матчи в серии «Салават Юлаев» — «Спартак» состоятся 21, 23* апреля.

* при необходимости.