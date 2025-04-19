Матвей Мичков назвал Джона Тортореллу одним из своих лучших тренеров

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков рассказал о работе с бывшим главным тренером «лётчиков» Джоном Тортореллой.

«Джон многому меня научил… Я думаю, он был одним из лучших моих тренеров», — приводит слова Мичкова журналист Джордан Халл в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, Джон Торторелла был уволен с поста главного тренера «Филадельфии Флайерз» 27 марта 2025 года. Исполняющим обязанности главного тренера клуба является Брэд Шоу.

В своём дебютном сезоне в НХЛ Матвей Мичков набрал 63 очка, забросив 26 шайб и выполнив 37 результативных передач. Матвей стал лучшим снайпером среди всех новичков сезона и разделил второе место по результативности среди новичков с первым номером драфта-2024 Маклином Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс».