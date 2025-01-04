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Локомотив — Авангард, результат пятого матча 19 апреля, счёт 2:3, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/4 финала, Кубок Гагарина)

«Авангард» обыграл «Локомотив» в гостях и продлил серию в Кубке Гагарина
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл пятый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду омский «Авангард». Победу одержали гости со счётом 3:2. Таким образом, «Авангард» сократил отставание в серии, счёт 3-2 в пользу «Локомотива».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 3
Авангард
Омск
0:1 Мартынов (Грант, Гуляев) – 09:35 (5x5)     0:2 Шарипзянов (Окулов, Ткачёв) – 25:47 (5x4)     1:2 Берёзкин (Каюмов, Береглазов) – 35:30 (5x5)     1:3 Кулик (Коледов, Якупов) – 37:32 (5x5)     2:3 Рафиков (А. Радулов) – 38:31 (5x5)    

На 10-й минуте форвард омичей Игорь Мартынов открыл счёт с передач Алекса Гранта и Михаила Гуляева. На 26-й минуте Дамир Шарипзянов удвоил преимущество своей команды с передач Константина Окулова и Владимира Ткачёва. На 36-й минуте Максим Берёзкин отыграл одну шайбу с передач Артура Каюмова и Алексея Береглазова.

На 38-й минуте Евгений Кулик забил третий гол гостей с передач Павла Коледова и Наиля Якупова. Минуту спустя Рушан Рафиков с передачи Александра Радулова снова сократил отставание и установил окончательный счёт — 2:3.

Следующие матчи в серии «Локомотив» — «Авангард» состоятся 21, 23* апреля.

* при необходимости.

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