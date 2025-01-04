«Авангард» обыграл «Локомотив» в гостях и продлил серию в Кубке Гагарина

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» прошёл пятый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал на своём льду омский «Авангард». Победу одержали гости со счётом 3:2. Таким образом, «Авангард» сократил отставание в серии, счёт 3-2 в пользу «Локомотива».

На 10-й минуте форвард омичей Игорь Мартынов открыл счёт с передач Алекса Гранта и Михаила Гуляева. На 26-й минуте Дамир Шарипзянов удвоил преимущество своей команды с передач Константина Окулова и Владимира Ткачёва. На 36-й минуте Максим Берёзкин отыграл одну шайбу с передач Артура Каюмова и Алексея Береглазова.

На 38-й минуте Евгений Кулик забил третий гол гостей с передач Павла Коледова и Наиля Якупова. Минуту спустя Рушан Рафиков с передачи Александра Радулова снова сократил отставание и установил окончательный счёт — 2:3.

Следующие матчи в серии «Локомотив» — «Авангард» состоятся 21, 23* апреля.

* при необходимости.