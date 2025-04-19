«Анахайм Дакс» объявил об уходе Грега Кронина с поста главного тренера

Хоккейный клуб «Анахайм Дакс» объявил, что главный тренер Грег Кронин не вернётся на свой пост в следующем сезоне. Генеральный менеджер «уток» Пэт Вербик прокомментировал эту новость.

«Я хочу лично поблагодарить Грега за его неустанную работу и преданность команде. Он во многом ответственен за улучшения, которые мы наблюдаем в нашем молодом составе. Однако после нескольких недель тщательного анализа я пришёл к выводу, что нам нужно сменить направление и найти новый голос. Это было чрезвычайно трудное решение для меня, но я чувствовал, что это необходимо для продолжения нашего прогресса на пути к тому, чтобы стать претендентом на Кубок Стэнли», — приводит слова Вербика пресс-служба клуба.

Ранее «Анахайм» не вышел в плей-офф в седьмом сезоне подряд и втором при Кронине. В последний раз «Дакс» выходили в плей-офф в сезоне-2017/2018.

Кронин возглавил «Анахайм» после того, как провёл пять сезонов в качестве главного тренера фарм-клуба «Колорадо Эвеланш» в Американской хоккейной лиге (АХЛ) с 2018 по 2023 год. До этого он был помощником главного тренера в «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Йорк Айлендерс».