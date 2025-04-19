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«Каролина» отозвала российского голкипера из фарм-клуба в АХЛ

«Каролина» отозвала российского голкипера из фарм-клуба в АХЛ
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Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Эрик Тулски объявил, что команда отозвала российского вратаря Руслана Хажеева из фрам-клуба «Чикаго Вулвз».

20-летний голкипер подписал контракт новичка с «Каролиной» в мае 2024 года. Хажеев был выбран в пятом раунде драфта НХЛ 2023 года под 158-м номером.

В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 20 играх за «Вулвз» с 87,6% отраженных бросков. Он также провёл одну игру за «Блумингтон Бизон» из ECHL.

В сезоне-2023/2024 регулярного чемпионата МХЛ в 28 матчах за «Белых Медведей» голкипер одержал 16 побед с 92,7% отражённых бросков. Также в активе Хажеева одна игра в ВХЛ за «Челмет» с 95,8% отражённых бросков.

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