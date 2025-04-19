Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мы считали, что заслужили большего в прошлом матче». Ги Буше — о победе над «Локомотивом»

«Мы считали, что заслужили большего в прошлом матче». Ги Буше — о победе над «Локомотивом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:2, 2-3) в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 3
Авангард
Омск
0:1 Мартынов (Грант, Гуляев) – 09:35 (5x5)     0:2 Шарипзянов (Окулов, Ткачёв) – 25:47 (5x4)     1:2 Берёзкин (Каюмов, Береглазов) – 35:30 (5x5)     1:3 Кулик (Коледов, Якупов) – 37:32 (5x5)     2:3 Рафиков (А. Радулов) – 38:31 (5x5)    

— Сегодня мы очень хорошо провели первый период. Мы все считали, что мы большего заслужили в предыдущем матче, и мы держали в голове, что нам нужно показывать ту игру, которую мы показали в третьем периоде и овертайме домашнего матча. Все ребята постарались и проявили характер.

— 28 блоков у «Авангарда». Получается, именно самоотверженность и характер стали ключами к победе?
— Это всегда так. Готовность жертвовать собой приводит к успеху в любом матче плей-офф. Но нужно отдать должное «Локомотиву», они тоже жертвовали собой. Эта команда строится четыре года, она здорово укомплектована, за счёт этого они так здорово показали себя в регулярке. Чтобы одержать победу над таким соперником, её нужно заслужить.

— Из чего выросла голевая перестрелка в концовке второго периода?
— Всегда хочется найти какое-то особенное объяснение любой ситуации, но его просто нет. Иногда ты можешь дождаться удачного отскока, иногда нет. Сегодня не было лёгких голов, мы бились за каждую шайбу, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
«Авангард» просто так не сломить! Дожали «Локомотив» и вернули серию в Омск
«Авангард» просто так не сломить! Дожали «Локомотив» и вернули серию в Омск
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android