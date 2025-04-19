«Мы считали, что заслужили большего в прошлом матче». Ги Буше — о победе над «Локомотивом»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу над «Локомотивом» (3:2, 2-3) в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

— Сегодня мы очень хорошо провели первый период. Мы все считали, что мы большего заслужили в предыдущем матче, и мы держали в голове, что нам нужно показывать ту игру, которую мы показали в третьем периоде и овертайме домашнего матча. Все ребята постарались и проявили характер.

— 28 блоков у «Авангарда». Получается, именно самоотверженность и характер стали ключами к победе?

— Это всегда так. Готовность жертвовать собой приводит к успеху в любом матче плей-офф. Но нужно отдать должное «Локомотиву», они тоже жертвовали собой. Эта команда строится четыре года, она здорово укомплектована, за счёт этого они так здорово показали себя в регулярке. Чтобы одержать победу над таким соперником, её нужно заслужить.

— Из чего выросла голевая перестрелка в концовке второго периода?

— Всегда хочется найти какое-то особенное объяснение любой ситуации, но его просто нет. Иногда ты можешь дождаться удачного отскока, иногда нет. Сегодня не было лёгких голов, мы бились за каждую шайбу, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.