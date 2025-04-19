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Ги Буше: Холодилин мог быть с «Авангардом» раньше, но всё упёрлось в потолок зарплат

Ги Буше: Холодилин мог быть с «Авангардом» раньше, но всё упёрлось в потолок зарплат
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победы над «Локомотивом» (3:2, 2-3) в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина оценил игру нападающего Никиты Холодилина в этом плей-офф.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 3
Авангард
Омск
0:1 Мартынов (Грант, Гуляев) – 09:35 (5x5)     0:2 Шарипзянов (Окулов, Ткачёв) – 25:47 (5x4)     1:2 Берёзкин (Каюмов, Береглазов) – 35:30 (5x5)     1:3 Кулик (Коледов, Якупов) – 37:32 (5x5)     2:3 Рафиков (А. Радулов) – 38:31 (5x5)    

— У Алексея Соловьёва всего одна смена за матч. Что случилось?
— Дело в том, что Евгений Кулик показал себя великолепно в прошлом матче, он полон энергии. Мы решили не менять сочетания.

— Как оцените игру Холодилина, который дебютировал в этом плей-офф?
— На протяжении долгого времени наши мастера получали много игрового времени, и когда кто-то может разгрузить ребят, то это идёт нам на пользу. Холодилин мог быть с нами раньше, если бы не его неудачная травма в конце регулярки, когда он получил глубокий порез.

Всё упёрлось в потолок зарплат, и когда мы поняли, что Грант будет играть, то просто не могли использовать Холодилина. Сейчас, когда Маклауд уехал, у нас появилась возможность вернуть Никиту. Он понемногу вливается, вникает. Думаю, он сможет приносить больше пользы «Авангарду».

— Шарипзянов удалился три раза. Удивлены ли вы, что даже без него «Авангард» ни разу не пропустил в меньшинстве?
— Он очень важная часть наших спецбригад, играет против топовых звеньев соперника. Но сегодня другие ребята взяли на себя ответственность, не позволили «Локомотиву» забить. Тут нужно отдать должное Дэйву Барру, он эксперт по меньшинству, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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