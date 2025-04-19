Кросби — о плей-офф: не очень приятно, когда другие команды играют, а ты едешь домой

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о невыходе команды в плей-офф в третий раз подряд.

«Это сложно, когда ты убираешь вещи в шкафчик и думаешь только о том, как здорово было бы играть в плей-офф. Как это важно и сколько труда все вкладывают в то, чтобы это произошло. Это не самое приятное чувство, когда другие команды играют, а ты едешь домой.

Пропустив плей-офф в последние несколько лет, я думаю, что всегда будут возникать разные мысли и мнения. Мы должны показать себя. Я думаю, что мы должны найти способ вернуться туда.

Когда ты проигрываешь, ты будешь слышать [критику]. Это часть игры. Часть того, что проигрывать [больно]. Но да, мы сами должны найти способ вернуться туда», – приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

«Пингвины» третий сезон подряд не примут участия в матчах на вылет. В прошлом сезоне клубу не хватило трёх очков для того, чтобы принять участие в играх плей-офф. «Питтсбург» – пятикратный обладатель Кубка Стэнли. Последний раз клуб брал трофей в 2017 году.