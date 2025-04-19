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Никитин — о проигрыше «Авангарду»: в плей-офф нелегко провести все игры от ножа. Мы учимся

Никитин — о проигрыше «Авангарду»: в плей-офф нелегко провести все игры от ножа. Мы учимся
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о проигрыше «Авангарду» (2:3, 3-2) в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 3
Авангард
Омск
0:1 Мартынов (Грант, Гуляев) – 09:35 (5x5)     0:2 Шарипзянов (Окулов, Ткачёв) – 25:47 (5x4)     1:2 Берёзкин (Каюмов, Береглазов) – 35:30 (5x5)     1:3 Кулик (Коледов, Якупов) – 37:32 (5x5)     2:3 Рафиков (А. Радулов) – 38:31 (5x5)    

— Ну, это игра в плей-офф. Команды сражаются, сегодня очень много заблокировали наших бросков.

— Во втором и третьем матчах здорово работал прессинг «Локомотива». Почему сегодня это получалось не так хорошо?
— Думаю, надо отдать должное «Авангарду». Да и мы, видимо, решили, что это не очень важный компонент. Но в плей-офф нелегко провести все игры от ножа, не каждый это может. Мы тоже учимся.

— Начало не очень удалось. Это психология?
— Конечно. Играешь уже пятый матч с одним соперником, понимаешь, как они будут начинать, так что это точно не незнание, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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