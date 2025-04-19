Никитин — о проигрыше «Авангарду»: в плей-офф нелегко провести все игры от ножа. Мы учимся

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о проигрыше «Авангарду» (2:3, 3-2) в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

— Ну, это игра в плей-офф. Команды сражаются, сегодня очень много заблокировали наших бросков.

— Во втором и третьем матчах здорово работал прессинг «Локомотива». Почему сегодня это получалось не так хорошо?

— Думаю, надо отдать должное «Авангарду». Да и мы, видимо, решили, что это не очень важный компонент. Но в плей-офф нелегко провести все игры от ножа, не каждый это может. Мы тоже учимся.

— Начало не очень удалось. Это психология?

— Конечно. Играешь уже пятый матч с одним соперником, понимаешь, как они будут начинать, так что это точно не незнание, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.