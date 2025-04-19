Никитин — о второй победе «Авангарда»: для «Локомотива» лёгкий путь — ничего хорошего

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после поражения от «Авангарда» (2:3, 3-2) в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина заявил, что лёгкий путь в плей-офф не сулит ничего хорошего для клуба.
— Есть ли давление на игроков при домашних трибунах, которое мешает?
— Если бы давление было, то не проспали бы начало. Но для большой команды в плей-офф нет разницы, где играть.
— В чём причины голевой перестрелки в конце второго периода?
— Если бы знал, то и продолжали бы в этом духе. Хоккей – это эмоции. Кто-то ими запитывается, кого-то они подавляют. Сегодня где-то эмоций не хватало, а потом они могли мешать в завершении моментов. Но для нас лёгкий путь – это ничего хорошего. Поэтому готовимся, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 19 апреля 2025
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