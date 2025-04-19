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Никитин — о второй победе «Авангарда»: для «Локомотива» лёгкий путь — ничего хорошего

Никитин — о второй победе «Авангарда»: для «Локомотива» лёгкий путь — ничего хорошего
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после поражения от «Авангарда» (2:3, 3-2) в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина заявил, что лёгкий путь в плей-офф не сулит ничего хорошего для клуба.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 3
Авангард
Омск
0:1 Мартынов (Грант, Гуляев) – 09:35 (5x5)     0:2 Шарипзянов (Окулов, Ткачёв) – 25:47 (5x4)     1:2 Берёзкин (Каюмов, Береглазов) – 35:30 (5x5)     1:3 Кулик (Коледов, Якупов) – 37:32 (5x5)     2:3 Рафиков (А. Радулов) – 38:31 (5x5)    

— Есть ли давление на игроков при домашних трибунах, которое мешает?
— Если бы давление было, то не проспали бы начало. Но для большой команды в плей-офф нет разницы, где играть.

— В чём причины голевой перестрелки в конце второго периода?
— Если бы знал, то и продолжали бы в этом духе. Хоккей – это эмоции. Кто-то ими запитывается, кого-то они подавляют. Сегодня где-то эмоций не хватало, а потом они могли мешать в завершении моментов. Но для нас лёгкий путь – это ничего хорошего. Поэтому готовимся, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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