Никитин — о второй победе «Авангарда»: для «Локомотива» лёгкий путь — ничего хорошего

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после поражения от «Авангарда» (2:3, 3-2) в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина заявил, что лёгкий путь в плей-офф не сулит ничего хорошего для клуба.

— Есть ли давление на игроков при домашних трибунах, которое мешает?

— Если бы давление было, то не проспали бы начало. Но для большой команды в плей-офф нет разницы, где играть.

— В чём причины голевой перестрелки в конце второго периода?

— Если бы знал, то и продолжали бы в этом духе. Хоккей – это эмоции. Кто-то ими запитывается, кого-то они подавляют. Сегодня где-то эмоций не хватало, а потом они могли мешать в завершении моментов. Но для нас лёгкий путь – это ничего хорошего. Поэтому готовимся, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.