Никитин — о второй серии с «Авангардом» за два года: не нужно искать мозг там, где его нет

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о второй серии с «Авангардом» за два года. Сегодня, 19 апреля, «Локомотив» уступил «Авангарду» (2:3, 3-2) в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.
— Вспоминали на установке перед игрой прошлый плей-офф, когда 3-1 с «Авангардом» превратились в 3-3?
— Перед игрой точно не вспоминали, но ребята говорили об этом после победы в Омске. Мне кажется, что прошлый год не имеет отношения к сегодняшней серии, здесь, скорее, общая тенденция. Скажем так, можно позволять себе не настраиваться, если у тебя есть достаточно мастерства решать вопросы.
Если мастерства недостаточно – нужно фокусироваться на настрое. В этом ничего нового, подавляющее число игроков относятся ко второй группе, а мастеров, отмеченных богом, единицы. Поэтому нам не нужно искать мозг там, где его нет, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 19 апреля 2025
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