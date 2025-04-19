Никитин: большинство «Локомотива» пропало, когда фитиля нет в одном месте. Это недонастрой

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после поражения от «Авангарда» (2:3, 3-2) в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина объяснил, почему у ярославской команды пропало большинство.

— В чём причина того, что большинство пропало? «Авангард» доставляет такие проблемы?

— Естественно, там квалифицированная команда и тренерский штаб. Но у нас большинство пропало в прошлой игре и сегодня, как раз, когда фитиля не было в одном месте. Тогда ребятам послал месседж про большинство, но не прислушались. Большинство – это продолжение настроя, показатель, что есть недонастрой, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.