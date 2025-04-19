Никитин: большинство «Локомотива» пропало, когда фитиля нет в одном месте. Это недонастрой
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после поражения от «Авангарда» (2:3, 3-2) в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина объяснил, почему у ярославской команды пропало большинство.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 3
Авангард
Омск
0:1 Мартынов (Грант, Гуляев) – 09:35 (5x5) 0:2 Шарипзянов (Окулов, Ткачёв) – 25:47 (5x4) 1:2 Берёзкин (Каюмов, Береглазов) – 35:30 (5x5) 1:3 Кулик (Коледов, Якупов) – 37:32 (5x5) 2:3 Рафиков (А. Радулов) – 38:31 (5x5)
— В чём причина того, что большинство пропало? «Авангард» доставляет такие проблемы?
— Естественно, там квалифицированная команда и тренерский штаб. Но у нас большинство пропало в прошлой игре и сегодня, как раз, когда фитиля не было в одном месте. Тогда ребятам послал месседж про большинство, но не прислушались. Большинство – это продолжение настроя, показатель, что есть недонастрой, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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