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Трое россиян вошли в топ-10 по потерям шайбы в регулярке НХЛ

Три российских хоккеиста вошли в топ-10 по потерям шайбы в регулярном чемпионате НХЛ. Первое место занял защитник «Калгари Флэймз» Маккензи Уигар, на счету которого 159 потерь в 81 игре в регулярке.

На второй строчке находится защитник «Питтсбург Пингвинз» Эрик Карлссон (140 в 82), на третьей – защитник «Эдмонтон Ойлерз» Эван Бушар (128 в 82).

В топ-5 также вошли защитник «Филадельфии Флайерз» Трэвис Санхайм (127 в 82) и российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв (126 в 77).

Шестое место занял российский форвард Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (122 в 78). На седьмом месте расположился нападающий Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» (121 в 79).

Также в топ-10 вошли ещё три защитника – Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс», 120 в 81), Иван Проворов («Коламбус», 120 в 82) и Виктор Хедман («Тампа», 119 в 79).