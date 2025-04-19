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Орлов выложил совместное фото с Никишиным, Кочетковым и Свечниковым

Орлов выложил совместное фото с Никишиным, Кочетковым и Свечниковым
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Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов в соцсетях выложил фото со своим новоиспечённым одноклубником Александром Никишиным. Также на фото присутствуют вратарь «ураганов» Пётр Кочетков и нападающий Андрей Свечников.

Фото: Соцсети Дмитрия Орлова

Напомним, 23-летний Никишин подписал двухлетний контракт новичка с «Харрикейнз» 11 апреля. Хоккеист прибыл в расположение клуба в пятницу, 18 апреля.

Ранее СКА сообщил о расторжении контракта с Александром Никишиным по обоюдному согласию. Отмечается, что права на хоккеиста в Континентальной хоккейной лиге закреплены за петербуржцами. Всего в рамках КХЛ 23-летний Никишин провёл 323 игры, в которых набрал 192 (62+130) очка.

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