Орлов выложил совместное фото с Никишиным, Кочетковым и Свечниковым

Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов в соцсетях выложил фото со своим новоиспечённым одноклубником Александром Никишиным. Также на фото присутствуют вратарь «ураганов» Пётр Кочетков и нападающий Андрей Свечников.

Фото: Соцсети Дмитрия Орлова

Напомним, 23-летний Никишин подписал двухлетний контракт новичка с «Харрикейнз» 11 апреля. Хоккеист прибыл в расположение клуба в пятницу, 18 апреля.

Ранее СКА сообщил о расторжении контракта с Александром Никишиным по обоюдному согласию. Отмечается, что права на хоккеиста в Континентальной хоккейной лиге закреплены за петербуржцами. Всего в рамках КХЛ 23-летний Никишин провёл 323 игры, в которых набрал 192 (62+130) очка.