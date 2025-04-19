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Генменеджер «Филадельфии» — о Мичкове: у него впечатляющий ум, образ мышления и подход

Генменеджер «Филадельфии» — о Мичкове: у него впечатляющий ум, образ мышления и подход
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Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер заявил, что российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков поразил его на встрече по итогам сезона. Бриер отметил, что хоккеист пришёл на встречу с подробным планом того, что он собирается сделать.

«Он рассказывал мне обо всём, чему научился за этот год, и я был поражён. Обычно от 20-летнего парня такого не ожидаешь. У него впечатляющий ум, образ мышления и подход. Я ушёл с совещания, посмеиваясь про себя: если он выполнит хотя бы половину того, что у него в списке, мы будем в очень хорошей форме», — приводит слова Бриера журналист и инсайдер Кевин Курц в соцсети X (ранее Twitter).

В своём дебютном сезоне в НХЛ Матвей Мичков набрал 63 очка, забросив 26 шайб и выполнив 37 результативных передач. Матвей стал лучшим снайпером среди всех новичков сезона и разделил второе место по результативности среди новичков с первым номером драфта-2024 Маклином Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс».

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