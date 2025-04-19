Тренер «Вашингтона» оценил настрой Овечкина перед стартом плей-офф НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил настрой российского нападающего и капитана «столичных» Александра Овечкина перед стартом плей-офф НХЛ.

«Он очень заряжен, очень. Его беспокоило то, как всё сложилось в прошлый раз. Я очень ценю Ови как лидера и капитана — и он был разочарован, что играл не лучшим образом. Но он решил, что нужно что-то сделать. После этого он провёл ударное лето и вернулся в той форме, которую все видели. И посмотрите, как он провёл концовку сезона — игра с «Коламбусом» стала для него одной из лучших в этом сезоне. Он показал свой лучший хоккей именно в конце регулярки», — приводит слова Карбери журналист Тарик Эль-Башир в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, «Вашингтон Кэпиталз» занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 111 очков после 82 сыгранных встреч. В пером раунде Кубка Стэнли «столичные» сыграют с «Монреаль Канадиенс».