Голкипер Томпсон тренировался с «Вашингтоном» и может сыграть в первом матче плей-офф

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон вернулся к тренировкам с командой и может сыграть с «Монреаль Канадиенс» в первом матче серии плей-офф НХЛ. Напомним, 28-летний вратарь пропустил последние семь игр регулярного чемпионата из-за травмы верхней части тела.

«Я просто скажу, что у нас есть несколько парней, которые работают, прогрессируют и, может быть, сыграют в понедельник. Как только мы начнём серию, я смогу дать вам больше информации, так как парни пока что только разминаются и непонятно, попадут они в состав или нет», – приводит слова главного тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери пресс-служба НХЛ.

Также сообщается, что нападающий Алексей Протас и защитник Мартин Фегервари пока не вернулись к тренировкам. Оба хоккеиста не играют из-за травм нижней части тела.