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Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 19 апреля 2025 года

Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 19 апреля 2025 года
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Сегодня, 19 апреля, прошёл очередной игровой день второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Всего состоялось две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

В Уфе прошёл пятый матч второго раунда плей-офф КХЛ, в котором «Салават Юлаев» принимал на своём льду московский «Спартак».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
19 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 3
ОТ
Спартак
Москва
1:0 Уилсон (Хафизуллин, Ремпал) – 01:02 (5x4)     1:1 Морозов (Миронов, Голдобин) – 08:00 (5x4)     2:1 Ян (Ремпал, Хафизуллин) – 19:35 (5x5)     3:1 Хмелевски (Ливо, Хафизуллин) – 20:57 (5x4)     3:2 Порядин (Локтионов, Орлов) – 29:44 (5x3)     3:3 Порядин (Морозов) – 30:33 (5x4)     4:3 Уилсон (Пименов) – 60:22 (5x5)    

В Ярославле состоялся пятый матч второго раунда плей-офф КХЛ, в котором «Локомотив» на «Арене-2000» принимал омский «Авангард».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 3
Авангард
Омск
0:1 Мартынов (Грант, Гуляев) – 09:35 (5x5)     0:2 Шарипзянов (Окулов, Ткачёв) – 25:47 (5x4)     1:2 Берёзкин (Каюмов, Береглазов) – 35:30 (5x5)     1:3 Кулик (Коледов, Якупов) – 37:32 (5x5)     2:3 Рафиков (А. Радулов) – 38:31 (5x5)    

Счёт в парах 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 выглядит следующим образом:

«Локомотив» — «Авангард» — 3-2;
«Салават Юлаев» — «Спартак» — 2-3;
«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск) — 3-1;
«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 2-2.

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