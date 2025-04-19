Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 19 апреля 2025 года

Сегодня, 19 апреля, прошёл очередной игровой день второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Всего состоялось две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

В Уфе прошёл пятый матч второго раунда плей-офф КХЛ, в котором «Салават Юлаев» принимал на своём льду московский «Спартак».

В Ярославле состоялся пятый матч второго раунда плей-офф КХЛ, в котором «Локомотив» на «Арене-2000» принимал омский «Авангард».

Счёт в парах 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 выглядит следующим образом:

«Локомотив» — «Авангард» — 3-2;

«Салават Юлаев» — «Спартак» — 2-3;

«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск) — 3-1;

«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 2-2.