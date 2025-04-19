Результаты матчей 1/4 финала плей-офф ВХЛ на 19 апреля 2025 года
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Сегодня, 19 апреля, прошла одна встреча 1/4 плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
19 апреля 2025, суббота. 13:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
ОТ
Магнитка
Магнитогорск
0:1 Козлов (Фурса) – 03:53 (5x4) 1:1 Андреев (Салахов, Сидляров) – 18:08 (5x4) 2:1 Яковлев (Пешехонов, Артемьев) – 29:25 (5x4) 2:2 Фурса (Кузякин) – 30:06 (5x5) 3:2 Яковлев (Буруянов) – 60:43 (5x5)
Счёт в сериях 1/4 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги выглядит следующим образом:
«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Магнитка» (Магнитогорск) — 3-2;
«Югра» (Ханты-Мансийск) — «Норильск» — 4-0;
«Химик» (Воскресенск) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 3-1;
«Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — «Челмет» (Челябинск) — 4-0.
Напомним, борьба в сериях матчей 1/4 финала Кубка Чемпиона России ведётся до четырёх побед.
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