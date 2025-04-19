Результаты матчей 1/4 финала плей-офф МХЛ на 19 апреля 2025 года
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Сегодня, 19 апреля, состоялся один матч плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
19 апреля 2025, суббота. 13:00 МСК
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
МХК Спартак
Москва
0:1 Рябов (Варюшкин, Ракчеев) – 13:19 (5x5) 1:1 Прохоров (Голиков, Калинин) – 40:16 (5x4) 1:2 Мыльников (Тарасенко) – 51:14 (5x5) 1:3 Рябов – 58:33 (en)
Хоккей. МХЛ-2024/2025. Плей-офф, 1/4 финала. Счёт в сериях
Восточная конференция:
«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) — «Чайка» (Нижний Новгород) — 1-3;
«Омские Ястребы» (Омск) — «Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк) — 3-0.
Западная конференция:
МХК «Спартак» (Москва) — МХК «Динамо» (Санкт-Петербург) — 3-1;
«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Локо» (Ярославль) — 3-0.
Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946», одержавший победу над «Локо» и во второй раз ставший обладателем главного трофея МХЛ.
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