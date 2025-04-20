«Сейчас всё по-настоящему». Форвард «Вашингтона» — о предстоящих матчах в плей-офф НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Пьер-Люк Дюбуа высказался о предстоящих матчах команды в плей-офф Кубка Стэнли. В первом раунде столичный клуб встретится с «Монреаль Канадиенс».

Плей-офф — это совсем другое дело. Можно собраться на собрании и делать вид, будто мы так же отчаянно боремся в конце регулярного чемпионата, как команда на грани вылета, но правда в том, что это не одно и то же. Делай вид сколько хочешь — это всё равно не то. Но сейчас — да. Сейчас всё по-настоящему. Мотивация будет запредельной, внимание к деталям — тоже. Мы будем готовы», — приводит слова Дюбуа Russian Machine Never Breaks.

Первый матч серии пройдёт 22 апреля.