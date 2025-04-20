Павел Бучневич поучаствовал в первом голе розыгрыша Кубка Стэнли — 2025

В эти минуты в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» проходит первый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимает «Сент-Луис Блюз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:2 в пользу гостей. Первую шайбу розыгрыша Кубка Стэнли нынешнего сезона забросил нападающий «Сент-Луиса» Роберт Томас. Результативной передачей отметился российский нападающий Павел Бучневич.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

По итогам регулярного чемпионата «Виннипег» занял первое место в Западной конференции, а также завоевал Президентский кубок, набрав 116 очков. «Сент-Луис», в свою очередь, финишировал на восьмом месте на Западе, набрав 96 очков.