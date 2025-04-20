Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин назвал главную цель «Вашингтона» в текущем розыгрыше Кубка Стэнли

Александр Овечкин назвал главную цель «Вашингтона» в текущем розыгрыше Кубка Стэнли
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о главной цели столичной команды в плей-офф Национальной лиги сезона-2024/2025 перед стартом первого раунда.

«Главная цель для нас — вновь завоевать Кубок. Дело не в установлении рекордов, а в том, чтобы снова принести Кубок Стэнли нашей команде. Именно для этого мы трудимся весь год, чтобы оказаться в такой ситуации. Это время года приносит радость всем… Как только шайба окажется на льду, я уверен, все включатся в игру на максимум», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

Напомним, «Вашингтон» завершил регулярный чемпионат на первой строчке в таблице Восточной конференции, заработав 111 очков по итогам 82 матчей. В первом раунде Кубка Стэнли команда встретится с «Монреаль Канадиенс».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
22 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
А не замахнуться ли Овечкину на чемпионство? Чего ждать от розыгрыша Кубка Стэнли
А не замахнуться ли Овечкину на чемпионство? Чего ждать от розыгрыша Кубка Стэнли

Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android