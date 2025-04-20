Уилсон рассказал об отношении Овечкина к плей-офф НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о российском нападающем Александре Овечкине накануне старта плей-офф Национальной хоккейной лиги.

«Я был у него на ужине по случаю дня рождения в начале сезона. И он говорил не о рекорде, а о том, что у нас есть реальный шанс на Кубок, и как важно попасть в плей-офф и привести туда команду. Конечно, за это время случилось много крутых моментов, но весь сезон он говорит о том, что главное — это победа. И мы это чувствуем в раздевалке. Он — наш двигатель», — приводит слова Уилсона официальный сайт НХЛ.

В первом раунде столичный клуб встретится с «Монреаль Канадиенс». Первый матч состоится 22 апреля.