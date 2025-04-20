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Виннипег – Сент-Луис, результат матча 20 апреля 2025, счет 5:3, первый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ 2024/2025 (Кубок Стэнли)

«Виннипег» обыграл «Сент-Луис» в первом матче Кубка Стэнли — 2025
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Завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Томас (Фаулер, Бучневич) – 09:31 (pp)     1:1 Шайфли (Коннор, Моррисси) – 13:38 (pp)     2:1 Андерсон-Долан (Бэррон, Шенн) – 15:02     2:2 Сундквист (Болдюк, Фолк) – 18:10     2:3 Кайру (Фолк, Нейборс) – 21:13 (pp)     3:3 Иафалло (Шайфли, Коннор) – 49:18     4:3 Коннор (Шайфли, Моррисси) – 58:24     5:3 Лаури (Эпплтон) – 59:07    

В составе «Виннипега» забивали Марк Шайфли, Джарет Андерсон-Долан, Алекс Иафалло, Кайл Коннор и Адам Лаури.

За «Сент-Луис» отметились Роберт Томас, Оскар Сундквист и Джордан Кайру. Российский нападающий Павел Бучневич отметился результативной передачей. Форвард Алексей Торопченко не отметился результативными действиями.

Таким образом, счёт в серии 1-0 в пользу «Виннипега».

По итогам регулярного чемпионата «Виннипег» занял первое место в Западной конференции, а также завоевал Президентский кубок, набрав 116 очков. «Сент-Луис», в свою очередь, финишировал на восьмом месте на Западе, набрав 96 очков.

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