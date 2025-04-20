«Виннипег» обыграл «Сент-Луис» в первом матче Кубка Стэнли — 2025

Завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
В составе «Виннипега» забивали Марк Шайфли, Джарет Андерсон-Долан, Алекс Иафалло, Кайл Коннор и Адам Лаури.
За «Сент-Луис» отметились Роберт Томас, Оскар Сундквист и Джордан Кайру. Российский нападающий Павел Бучневич отметился результативной передачей. Форвард Алексей Торопченко не отметился результативными действиями.
Таким образом, счёт в серии 1-0 в пользу «Виннипега».
По итогам регулярного чемпионата «Виннипег» занял первое место в Западной конференции, а также завоевал Президентский кубок, набрав 116 очков. «Сент-Луис», в свою очередь, финишировал на восьмом месте на Западе, набрав 96 очков.
- 20 апреля 2025
-
03:52
-
03:00
-
02:33
-
02:22
-
02:05
- 19 апреля 2025
-
23:54
-
23:48
-
23:39
-
23:21
-
23:03
-
22:54
-
22:42
-
22:27
-
21:51
-
21:45
-
21:40
-
21:37
-
21:30
-
21:18
-
21:09
-
20:48
-
20:21
-
20:03
-
19:25
-
18:48
-
18:22
-
18:15
-
18:10
-
18:06
-
17:58
-
17:52
-
17:46
-
17:41
-
17:36
-
17:26