«Виннипег» обыграл «Сент-Луис» в первом матче Кубка Стэнли — 2025

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Завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе «Виннипега» забивали Марк Шайфли, Джарет Андерсон-Долан, Алекс Иафалло, Кайл Коннор и Адам Лаури.

За «Сент-Луис» отметились Роберт Томас, Оскар Сундквист и Джордан Кайру. Российский нападающий Павел Бучневич отметился результативной передачей. Форвард Алексей Торопченко не отметился результативными действиями.

Таким образом, счёт в серии 1-0 в пользу «Виннипега».

По итогам регулярного чемпионата «Виннипег» занял первое место в Западной конференции, а также завоевал Президентский кубок, набрав 116 очков. «Сент-Луис», в свою очередь, финишировал на восьмом месте на Западе, набрав 96 очков.