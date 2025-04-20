Игроки «Виннипега» и «Сент-Луиса» устроили массовую драку в конце матча плей-офф НХЛ

Хоккеисты «Виннипег Джетс» и «Сент-Луис Блюз» устроили массовую драку во время первого матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Драка произошла на последней минуте матча.

ВИДЕО

Сама игра завершилась победой «Виннипега» со счётом 5:3.

Таким образом, «Виннипег» повёл в серии 1-0. Следующим матч между командами состоится 22 апреля в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр», начало – 2:30 мск.

По итогам регулярного чемпионата «Виннипег» занял первое место в Западной конференции, а также завоевал Президентский кубок, набрав 116 очков. «Сент-Луис», в свою очередь, финишировал на восьмом месте на Западе, набрав 96 очков.