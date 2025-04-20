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Игроки «Виннипега» и «Сент-Луиса» устроили массовую драку в конце матча плей-офф НХЛ

Игроки «Виннипега» и «Сент-Луиса» устроили массовую драку в конце матча плей-офф НХЛ
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Хоккеисты «Виннипег Джетс» и «Сент-Луис Блюз» устроили массовую драку во время первого матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Томас (Фаулер, Бучневич) – 09:31 (pp)     1:1 Шайфли (Коннор, Моррисси) – 13:38 (pp)     2:1 Андерсон-Долан (Бэррон, Шенн) – 15:02     2:2 Сундквист (Болдюк, Фолк) – 18:10     2:3 Кайру (Фолк, Нейборс) – 21:13 (pp)     3:3 Иафалло (Шайфли, Коннор) – 49:18     4:3 Коннор (Шайфли, Моррисси) – 58:24     5:3 Лаури (Эпплтон) – 59:07    

Драка произошла на последней минуте матча.

ВИДЕО

Сама игра завершилась победой «Виннипега» со счётом 5:3.

Таким образом, «Виннипег» повёл в серии 1-0. Следующим матч между командами состоится 22 апреля в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр», начало – 2:30 мск.

По итогам регулярного чемпионата «Виннипег» занял первое место в Западной конференции, а также завоевал Президентский кубок, набрав 116 очков. «Сент-Луис», в свою очередь, финишировал на восьмом месте на Западе, набрав 96 очков.

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