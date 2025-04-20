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Александр Овечкин рассказал о взаимоотношениях между игроками «Вашингтона»

Александр Овечкин рассказал о взаимоотношениях между игроками «Вашингтона»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о взаимоотношениях внутри команды.

«Думаю, ту химию, которая сейчас в раздевалке, мы начали строить с первого дня. Конечно, в команде появились новые лица, но у всех сразу появилось чувство принадлежности, все поняли, что это особая группа. Были взлёты и падения, но мы всегда поддерживали друг друга и были на одной волне», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

В первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги столичный клуб встретится с «Монреаль Канадиенс». Первый матч серии состоится в ночь с 21 на 22 апреля, начало – 2:00 мск.

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