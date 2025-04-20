Дубль и ассист Маккиннона помогли «Колорадо» обыграть «Даллас» на старте Кубка Стэнли
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Завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 5:1.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Лехконен (Маккиннон, Нечас) – 29:30 0:2 Маккиннон (Макар, Друен) – 36:38 (pp) 1:2 Хинц (Харли, Джонстон) – 46:45 (pp) 1:3 Тэйвз (Мэнсон, О'Коннор) – 52:56 1:4 Маккиннон (О'Коннор, Линдгрен) – 56:52 1:5 Койл (Друри, Келли) – 57:03
В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Арттури Лехконен, Девон Тэйвз, Чарли Койл, а также Натан Маккиннон, отметившийся дублем и результативной передачей.
Автором единственной шайбы хозяев в сегодняшнем матче стал Роопе Хинц.
Таким образом, «Эвеланш» повели в серии со счётом 1-0.
В следующем матче команды встретятся на площадке «Далласа». Матч запланирован на 22 апреля. Начало встречи — в 4:30 мск.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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