Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Дубль и ассист Маккиннона помогли «Колорадо» обыграть «Даллас» на старте Кубка Стэнли

Завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 5:1.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Арттури Лехконен, Девон Тэйвз, Чарли Койл, а также Натан Маккиннон, отметившийся дублем и результативной передачей.

Автором единственной шайбы хозяев в сегодняшнем матче стал Роопе Хинц.

Таким образом, «Эвеланш» повели в серии со счётом 1-0.

В следующем матче команды встретятся на площадке «Далласа». Матч запланирован на 22 апреля. Начало встречи — в 4:30 мск.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

