Первые матчи Кубка Стэнли, поражение «Лейкерс» в плей-офф НБА. Главное к утру
В стартовых играх Кубка Стэнли — 2025 «Колорадо Эвеланш» уверенно обыграл «Даллас Старз», а «Виннипег Джетс» одолел «Сент-Луис Блюз», «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграли «Миннесоте Тимбервулвз» первый матч плей-офф НБА, «Пари Сен-Жермен» с Матвеем Сафоновым оказался сильнее «Гавра» в 30-м туре Лиги 1. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Дубль и ассист Маккиннона помогли «Колорадо» обыграть «Даллас» на старте Кубка Стэнли.
- «Виннипег» обыграл «Сент-Луис» в первом матче Кубка Стэнли — 2025.
- «Лейкерс» проиграли «Миннесоте» первый матч плей-офф НБА, Дончич и Леброн набрали 56 очков.
- Матвей Сафонов стал худшим игроком матча «ПСЖ» — «Гавр» по оценкам WhoScored.
- «Краснодар» победил «Ахмат» в 25-м туре РПЛ и увеличил отрыв в чемпионской гонке.
- Калининградский «Локомотив» стал чемпионом женской Суперлиги, обыграв «Динамо-Ак Барс».
- «Атланта» с Миранчуком разгромно проиграла «Филадельфии» в матче МЛС.
- Гол Шомуродова принёс «Роме» победу над «Вероной» в матче 33-го тура Серии А.
- «Астон Вилла» разгромила «Ньюкасл» и поднялась на шестое место в АПЛ.
- Жасмин Паолини обыграла Кори Гауфф и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте.
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