Первые матчи Кубка Стэнли, поражение «Лейкерс» в плей-офф НБА. Главное к утру

В стартовых играх Кубка Стэнли — 2025 «Колорадо Эвеланш» уверенно обыграл «Даллас Старз», а «Виннипег Джетс» одолел «Сент-Луис Блюз», «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграли «Миннесоте Тимбервулвз» первый матч плей-офф НБА, «Пари Сен-Жермен» с Матвеем Сафоновым оказался сильнее «Гавра» в 30-м туре Лиги 1. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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