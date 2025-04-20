Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

20 апреля главные новости спорта, хоккей, баскетбол, теннис, футбол, НБА, НХЛ

Первые матчи Кубка Стэнли, поражение «Лейкерс» в плей-офф НБА. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

В стартовых играх Кубка Стэнли — 2025 «Колорадо Эвеланш» уверенно обыграл «Даллас Старз», а «Виннипег Джетс» одолел «Сент-Луис Блюз», «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграли «Миннесоте Тимбервулвз» первый матч плей-офф НБА, «Пари Сен-Жермен» с Матвеем Сафоновым оказался сильнее «Гавра» в 30-м туре Лиги 1. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Дубль и ассист Маккиннона помогли «Колорадо» обыграть «Даллас» на старте Кубка Стэнли.
  2. «Виннипег» обыграл «Сент-Луис» в первом матче Кубка Стэнли — 2025.
  3. «Лейкерс» проиграли «Миннесоте» первый матч плей-офф НБА, Дончич и Леброн набрали 56 очков.
  4. Матвей Сафонов стал худшим игроком матча «ПСЖ» — «Гавр» по оценкам WhoScored.
  5. «Краснодар» победил «Ахмат» в 25-м туре РПЛ и увеличил отрыв в чемпионской гонке.
  6. Калининградский «Локомотив» стал чемпионом женской Суперлиги, обыграв «Динамо-Ак Барс».
  7. «Атланта» с Миранчуком разгромно проиграла «Филадельфии» в матче МЛС.
  8. Гол Шомуродова принёс «Роме» победу над «Вероной» в матче 33-го тура Серии А.
  9. «Астон Вилла» разгромила «Ньюкасл» и поднялась на шестое место в АПЛ.
  10. Жасмин Паолини обыграла Кори Гауфф и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте.
Материалы по теме
Результаты игрового дня НБА 20 апреля

Главные новости дня

Материалы по теме
Топ-события воскресенья: «Зенит» и ЦСКА в РПЛ, «Реал» — «Атлетик» в Примере и Кубок Стэнли
Топ-события воскресенья: «Зенит» и ЦСКА в РПЛ, «Реал» — «Атлетик» в Примере и Кубок Стэнли
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android