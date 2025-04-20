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Натан Маккиннон стал третьим игроком в истории «Колорадо» с 50+ голами в плей-офф НХЛ

Завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и закончилась уверенной победой гостей со счётом 5:1. В составе победителей две заброшенные шайбы и ассист на свой счёт записал звёздный форвард Натан Маккиннон.

Благодаря голам в сегодняшней встрече канадец сумел достичь отметки в 50 шайб в Кубке Стэнли. Он стал лишь третьим игроком в истории клубной франшизы, кому покорялась данная планка.

До Маккиннона отсечку в 50+ голов в Кубке Стэнли пересекали Джо Сакик (84) и Петер Форсберг (58).

В следующем матче команды встретятся на площадке «Далласа». Матч запланирован на 22 апреля. Начало встречи — в 4:30 мск.

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