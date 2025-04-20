Результаты игрового дня Кубка Стэнли на 20 апреля 2025 года
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20 апреля в Национальной хоккейной лиге завершился игровой день Кубка Стэнли. В рамках первого раунда плей-офф команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Томас (Фаулер, Бучневич) – 09:31 (pp) 1:1 Шайфли (Коннор, Моррисси) – 13:38 (pp) 2:1 Андерсон-Долан (Бэррон, Шенн) – 15:02 2:2 Сундквист (Болдюк, Фолк) – 18:10 2:3 Кайру (Фолк, Нейборс) – 21:13 (pp) 3:3 Иафалло (Шайфли, Коннор) – 49:18 4:3 Коннор (Шайфли, Моррисси) – 58:24 5:3 Лаури (Эпплтон) – 59:07
Завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и закончилась уверенной победой гостей со счётом 5:1.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Лехконен (Маккиннон, Нечас) – 29:30 0:2 Маккиннон (Макар, Друен) – 36:38 (pp) 1:2 Хинц (Харли, Джонстон) – 46:45 (pp) 1:3 Тэйвз (Мэнсон, О'Коннор) – 52:56 1:4 Маккиннон (О'Коннор, Линдгрен) – 56:52 1:5 Койл (Друри, Келли) – 57:03
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