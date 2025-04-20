Защитник Александр Никишин поделился эмоциями от первой ледовой тренировки в составе «Каролины Харрикейнз». Напомним, 23-летний россиянин подписал двухлетний контракт новичка с клубом. Никишин отвечал на вопросы через российского голкипера «Каролины» Петра Кочеткова.

«Доволен тем, что увиделся, познакомился с командой и провёл первую ледовую тренировку. Так долго ждал приезда сюда, что было всё равно на тяжёлую дорогу, готов был и две недели лететь. Удивился, что все встретили меня очень тепло, я ощутил много поддержки. Понравилось, что ребята на максимуме работают на льду, мне есть куда расти и стремиться. То, что со мной здесь соотечественники, — лучшее, что могло случиться со мной», — заявил Никишин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Ранее СКА сообщил о расторжении контракта с Александром Никишиным по обоюдному согласию. Отмечается, что права на хоккеиста в Континентальной хоккейной лиге закреплены за петербуржцами. Всего в рамках КХЛ 23-летний Никишин провёл 323 игры, в которых набрал 192 (62+130) очка.