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«Мы играли довольно хорошо». Главный тренер «Далласа» — о поражении 1:5 от «Колорадо»

«Мы играли довольно хорошо». Главный тренер «Далласа» — о поражении 1:5 от «Колорадо»
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Главный тренер «Даллас Старз» Пит Дебур прокомментировал поражение в первом матче серии первого раунда плей-офф с «Колорадо Эвеланш» (1:5).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Лехконен (Маккиннон, Нечас) – 29:30     0:2 Маккиннон (Макар, Друен) – 36:38 (pp)     1:2 Хинц (Харли, Джонстон) – 46:45 (pp)     1:3 Тэйвз (Мэнсон, О'Коннор) – 52:56     1:4 Маккиннон (О'Коннор, Линдгрен) – 56:52     1:5 Койл (Друри, Келли) – 57:03    

«Я думаю, мы играли довольно хорошо. Это был один из тех вечеров, когда я чувствовал, что мы действительно хорошо смотрелись. В завершающей стадии их вратарь спасал либо мы промахивались мимо ворот, а затем соперник реализовал свои возможности. Два гола были забиты после рикошетов от игроков соперника, и один после рикошета от нашего хоккеиста, но в плей-офф нужно чаще создавать и контролировать отскоки, и соперник сегодня хорошо над этим поработал. Нам нужно работать над отскоками шайбы возле ворот», — цитирует Дебура пресс-служба клуба.

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