«Мы играли довольно хорошо». Главный тренер «Далласа» — о поражении 1:5 от «Колорадо»

Главный тренер «Даллас Старз» Пит Дебур прокомментировал поражение в первом матче серии первого раунда плей-офф с «Колорадо Эвеланш» (1:5).

«Я думаю, мы играли довольно хорошо. Это был один из тех вечеров, когда я чувствовал, что мы действительно хорошо смотрелись. В завершающей стадии их вратарь спасал либо мы промахивались мимо ворот, а затем соперник реализовал свои возможности. Два гола были забиты после рикошетов от игроков соперника, и один после рикошета от нашего хоккеиста, но в плей-офф нужно чаще создавать и контролировать отскоки, и соперник сегодня хорошо над этим поработал. Нам нужно работать над отскоками шайбы возле ворот», — цитирует Дебура пресс-служба клуба.