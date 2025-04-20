Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 20 апреля 2025 года
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Сегодня, 20 апреля, пройдёт очередной игровой день второго раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Всего запланировано две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
В 14:00 мск в Челябинске состоится пятый матч второго раунда плей-офф КХЛ, в котором «Трактор» примет на своём льду минское «Динамо».
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В 19:00 в Москве местное «Динамо» встретится с казанским «Ак Барсом». Игра состоится на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва».
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Счёт в парах 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 выглядит следующим образом:
«Локомотив» — «Авангард» — 3-2;
«Салават Юлаев» — «Спартак» — 2-3;
«Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Минск) — 3-1;
«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 2-2.
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