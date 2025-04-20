Макар стал третьим защитником в истории НХЛ по скорости достижения 60 передач в плей-офф

Завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и закончилась уверенной победой гостей со счётом 5:1. В составе победителей результативной передачей отметился защитник Кейл Макар.

Эта передача стала для Макара 60-й в 73 матчах плей-офф НХЛ. Канадский игрок обороны стал третьим защитником в истории НХЛ по скорости достижения 60 передач в матчах плей-офф. Быстрее Макара до этой отметки добирались Эл Макиннис (71 матч) и Бобби Орр (69 матчей).

Всего в плей-офф Макар провёл 73 матча, в которых набрал 81 (21+60) очко.