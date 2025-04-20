Макар стал третьим защитником в истории НХЛ по скорости достижения 60 передач в плей-офф
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Завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и закончилась уверенной победой гостей со счётом 5:1. В составе победителей результативной передачей отметился защитник Кейл Макар.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Лехконен (Маккиннон, Нечас) – 29:30 0:2 Маккиннон (Макар, Друен) – 36:38 (pp) 1:2 Хинц (Харли, Джонстон) – 46:45 (pp) 1:3 Тэйвз (Мэнсон, О'Коннор) – 52:56 1:4 Маккиннон (О'Коннор, Линдгрен) – 56:52 1:5 Койл (Друри, Келли) – 57:03
Эта передача стала для Макара 60-й в 73 матчах плей-офф НХЛ. Канадский игрок обороны стал третьим защитником в истории НХЛ по скорости достижения 60 передач в матчах плей-офф. Быстрее Макара до этой отметки добирались Эл Макиннис (71 матч) и Бобби Орр (69 матчей).
Всего в плей-офф Макар провёл 73 матча, в которых набрал 81 (21+60) очко.
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