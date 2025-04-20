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Беднар рассказал, за счёт чего «Колорадо» удалось обыграть «Даллас» в первом матче серии

Беднар рассказал, за счёт чего «Колорадо» удалось обыграть «Даллас» в первом матче серии
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Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал победу в первом матче серии первого раунда плей-офф с «Даллас Старз» (5:1) и отметил игру подопечных перед воротами соперника.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Лехконен (Маккиннон, Нечас) – 29:30     0:2 Маккиннон (Макар, Друен) – 36:38 (pp)     1:2 Хинц (Харли, Джонстон) – 46:45 (pp)     1:3 Тэйвз (Мэнсон, О'Коннор) – 52:56     1:4 Маккиннон (О'Коннор, Линдгрен) – 56:52     1:5 Койл (Друри, Келли) – 57:03    

«Наши ребята знают, что обычно голы не забиваются с периметра площадки. Если вы хотите забивать голы, вы должны попасть в центр льда и делать это неоднократно, потому что здесь играют хорошие вратари. Так что, очевидно, это цель каждой команды, а не просто бросать шайбы от бортов. Так что, я думаю, мы проделали хорошую работу. Мы реализовали несколько отскоков и создали несколько хороших моментов как в контратаках, так и при игре в равных составах», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.

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