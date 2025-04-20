Беднар рассказал, за счёт чего «Колорадо» удалось обыграть «Даллас» в первом матче серии

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал победу в первом матче серии первого раунда плей-офф с «Даллас Старз» (5:1) и отметил игру подопечных перед воротами соперника.

«Наши ребята знают, что обычно голы не забиваются с периметра площадки. Если вы хотите забивать голы, вы должны попасть в центр льда и делать это неоднократно, потому что здесь играют хорошие вратари. Так что, очевидно, это цель каждой команды, а не просто бросать шайбы от бортов. Так что, я думаю, мы проделали хорошую работу. Мы реализовали несколько отскоков и создали несколько хороших моментов как в контратаках, так и при игре в равных составах», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.