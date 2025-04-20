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Маккиннон отметил вклад вратаря «Колорадо» Блэквуда в победу над «Далласом»

Маккиннон отметил вклад вратаря «Колорадо» Блэквуда в победу над «Далласом»
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон оценил победу в первом матче серии первого раунда плей-офф с «Даллас Старз» (5:1). Канадский форвард отметил отличную игру голкипера «лавин» Маккензи Блэквуда, сделавшего 23 сейва, в том числе несколько ключевых.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Лехконен (Маккиннон, Нечас) – 29:30     0:2 Маккиннон (Макар, Друен) – 36:38 (pp)     1:2 Хинц (Харли, Джонстон) – 46:45 (pp)     1:3 Тэйвз (Мэнсон, О'Коннор) – 52:56     1:4 Маккиннон (О'Коннор, Линдгрен) – 56:52     1:5 Койл (Друри, Келли) – 57:03    

«Это просто хоккей. Готовьтесь к матчу как можно лучше, делайте всё возможное и смотрите, как всё сложится в игре. Я думаю, это всё, что вы можете сделать. Неважно, 40-я это игра регулярного чемпионата или первая игра плей-офф.

Маккензи Блэквуд — потрясающий вратарь, мы ему очень доверяем. Сегодня он сделал несколько важных сейвов. Счёт легко мог быть 2:2, а в итоге 5:1. Его сейвы повлияли на результат игры», — цитирует Маккиннона пресс-служба клуба.

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