Маккиннон отметил вклад вратаря «Колорадо» Блэквуда в победу над «Далласом»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон оценил победу в первом матче серии первого раунда плей-офф с «Даллас Старз» (5:1). Канадский форвард отметил отличную игру голкипера «лавин» Маккензи Блэквуда, сделавшего 23 сейва, в том числе несколько ключевых.

«Это просто хоккей. Готовьтесь к матчу как можно лучше, делайте всё возможное и смотрите, как всё сложится в игре. Я думаю, это всё, что вы можете сделать. Неважно, 40-я это игра регулярного чемпионата или первая игра плей-офф.

Маккензи Блэквуд — потрясающий вратарь, мы ему очень доверяем. Сегодня он сделал несколько важных сейвов. Счёт легко мог быть 2:2, а в итоге 5:1. Его сейвы повлияли на результат игры», — цитирует Маккиннона пресс-служба клуба.