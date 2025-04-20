Монтгомери назвал причины поражения «Сент-Луиса» от «Виннипега» в первом матче серии
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Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Джим Монтгомери прокомментировал поражение в первом матче серии первого раунда плей-офф от «Виннипег Джетс» (3:5). После второго периода «блюзмены» вели со счётом 3:2, однако пропустили три безответные шайбы в третьем периоде.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Томас (Фаулер, Бучневич) – 09:31 (pp) 1:1 Шайфли (Коннор, Моррисси) – 13:38 (pp) 2:1 Андерсон-Долан (Бэррон, Шенн) – 15:02 2:2 Сундквист (Болдюк, Фолк) – 18:10 2:3 Кайру (Фолк, Нейборс) – 21:13 (pp) 3:3 Иафалло (Шайфли, Коннор) – 49:18 4:3 Коннор (Шайфли, Моррисси) – 58:24 5:3 Лаури (Эпплтон) – 59:07
«Я не думаю, что мы хорошо управляли игрой в третьем периоде. Нас подвели удаления, мы принимали плохие решения с шайбой, излишне проявляли эмоции. Наши привычки и игра в обороне были не очень хороши сегодня вечером. Мы станем лучше», — цитирует Монтгомери пресс-служба клуба.
Вторая игра пройдёт вновь на домашней площадке «Виннипега» в ночь на 22 апреля.
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