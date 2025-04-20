Монтгомери назвал причины поражения «Сент-Луиса» от «Виннипега» в первом матче серии

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Джим Монтгомери прокомментировал поражение в первом матче серии первого раунда плей-офф от «Виннипег Джетс» (3:5). После второго периода «блюзмены» вели со счётом 3:2, однако пропустили три безответные шайбы в третьем периоде.

«Я не думаю, что мы хорошо управляли игрой в третьем периоде. Нас подвели удаления, мы принимали плохие решения с шайбой, излишне проявляли эмоции. Наши привычки и игра в обороне были не очень хороши сегодня вечером. Мы станем лучше», — цитирует Монтгомери пресс-служба клуба.

Вторая игра пройдёт вновь на домашней площадке «Виннипега» в ночь на 22 апреля.