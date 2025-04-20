Главный тренер «Виннипега» оценил победу над «Сент-Луисом» в первом матче серии плей-офф

Главный тренер «Виннипег Джетс» Скотт Арниел оценил победу над «Сент-Луис Блюз» в первом матче серии плей-офф (5:3) и отметил, что в первом периоде игроки канадской команды нервничали.

«Я думаю, в первом периоде мы выглядели очень нервными. Просто пытались найти свой путь, начать играть. Мы перестали нервничать во втором периоде и действительно хорошо сыграли в третьем периоде. В том первом периоде всё было немного странно и мы были немного небрежны в обращении с шайбой. Во втором периоде мы начали делать некоторые вещи, о которых говорили. Получили немного времени в зоне атаки. Начали создавать моменты, а затем всё как-то наладилось к третьему периоду, и это был действительно хороший третий период», — цитирует Арниела пресс-служба клуба.