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Главный тренер «Виннипега» оценил победу над «Сент-Луисом» в первом матче серии плей-офф

Главный тренер «Виннипега» оценил победу над «Сент-Луисом» в первом матче серии плей-офф
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Главный тренер «Виннипег Джетс» Скотт Арниел оценил победу над «Сент-Луис Блюз» в первом матче серии плей-офф (5:3) и отметил, что в первом периоде игроки канадской команды нервничали.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Томас (Фаулер, Бучневич) – 09:31 (pp)     1:1 Шайфли (Коннор, Моррисси) – 13:38 (pp)     2:1 Андерсон-Долан (Бэррон, Шенн) – 15:02     2:2 Сундквист (Болдюк, Фолк) – 18:10     2:3 Кайру (Фолк, Нейборс) – 21:13 (pp)     3:3 Иафалло (Шайфли, Коннор) – 49:18     4:3 Коннор (Шайфли, Моррисси) – 58:24     5:3 Лаури (Эпплтон) – 59:07    

«Я думаю, в первом периоде мы выглядели очень нервными. Просто пытались найти свой путь, начать играть. Мы перестали нервничать во втором периоде и действительно хорошо сыграли в третьем периоде. В том первом периоде всё было немного странно и мы были немного небрежны в обращении с шайбой. Во втором периоде мы начали делать некоторые вещи, о которых говорили. Получили немного времени в зоне атаки. Начали создавать моменты, а затем всё как-то наладилось к третьему периоду, и это был действительно хороший третий период», — цитирует Арниела пресс-служба клуба.

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