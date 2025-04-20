«Трактор» — «Динамо» Мн: во сколько начало 5-го матча серии плей-офф КХЛ, где смотреть
Сегодня, 20 апреля, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» пройдёт пятый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» примет на своём льду минское «Динамо». Встреча начнётся в 14:00 мск. Текущий счёт в серии 3-1 в пользу «Трактора».
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.
Матч «Трактор» — «Динамо» Минск 20 апреля можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с шоу «Хороший хоккей».
В первом раунде «Трактор» победил дальневосточный «Адмирал» со счётом 4-2 в серии. «Динамо» было сильнее ЦСКА со счётом 4-2.
Напомним, матчи в серии «Трактор» — «Динамо» Минск состоятся 22*, 24* апреля.
* при необходимости
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