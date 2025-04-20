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«Он будет очень хорош». Андрей Свечников — о приходе Никишина в «Каролину»

«Он будет очень хорош». Андрей Свечников — о приходе Никишина в «Каролину»
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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников поделился эмоциями от прихода в команду соотечественника Александра Никишина. Защитник недавно прибыл в расположение клуба и провёл первую тренировку с командой.

«Не то чтобы я много следил за Никишиным, потому что я был здесь, и трудно смотреть КХЛ, но я слышал много хорошего о нём. Он уже отлично выглядит, не паникует, старается просто играть спокойно. Я думаю, что он физически крепкий парень, который сокрушает людей на площадке. И для своих размеров он очень хорошо двигается и очень хорошо обращается с шайбой. Это будет захватывающее время, и я думаю, что он будет очень хорош.

Первое, что сразу бросается в глаза, это доброта. Просто добрый парень, и к тому же трудолюбивый. Но всегда счастливый, всегда улыбается. Я бы так нервничал, наверное, встречая сотни новых людей. За последнюю неделю мы разговаривали три раза или около того, пока он был в Турции и получал визу. Я помню, когда я был на его месте, когда я приехал в 16 лет. Я не знал английского, я думаю, когда мне нужна была лента, я даже не мог попросить, типа «Мне нужна лента для моей клюшки», понимаете? Я знаю, как это тяжело, когда тебе нужна помощь, и это то, что я пытаюсь сделать для него», — цитирует Свечникова пресс-служба клуба.

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