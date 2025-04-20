Робинсон ответил на вопрос, почему «Трактор» хорошо играет в третьих периодах в плей-офф

Нападающий «Трактора» Чарльз Робинсон рассказал, почему челябинская команда провалила третий матч серии с минским «Динамо» (0:8), и ответил на вопрос, почему команда так хорошо играет в третьих периодах.

— После разгромного поражения 0:8 что поменяли в своей игре?

— Иногда так бывает. Сложно играть в Минске против таких болельщиков. Соперник здесь не оставил шансов ЦСКА, там очень много хороших игроков, снайперов. Соперник быстро забросил три шайбы, мы не можем отыгрываться в каждом матче. Да, крупно проиграли, но нас это не сломило, мы перезагрузились и в следующем матче вышли побеждать.

— Очень здорово играете в третьих периодах, что такого делаете перед ними, в чём секрет?

— Ровно то же самое, что и делаем всю игру (улыбается). Когда уступаем, беседуем друг с другом, подбадриваем себя и партнёров.

— Серия возвращается в Челябинск, как будете закрывать её?

— Всё то же самое: играть жёстко, играть до конца, стараться забить как можно больше, — цитирует Робинсона «Белорусский хоккей».

Пятый матч серии пройдёт сегодня, 20 апреля, в Челябинске и начнётся в 14:00 мск.