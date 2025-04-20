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Робинсон ответил на вопрос, почему «Трактор» хорошо играет в третьих периодах в плей-офф

Робинсон ответил на вопрос, почему «Трактор» хорошо играет в третьих периодах в плей-офф
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Нападающий «Трактора» Чарльз Робинсон рассказал, почему челябинская команда провалила третий матч серии с минским «Динамо» (0:8), и ответил на вопрос, почему команда так хорошо играет в третьих периодах.

— После разгромного поражения 0:8 что поменяли в своей игре?
— Иногда так бывает. Сложно играть в Минске против таких болельщиков. Соперник здесь не оставил шансов ЦСКА, там очень много хороших игроков, снайперов. Соперник быстро забросил три шайбы, мы не можем отыгрываться в каждом матче. Да, крупно проиграли, но нас это не сломило, мы перезагрузились и в следующем матче вышли побеждать.

— Очень здорово играете в третьих периодах, что такого делаете перед ними, в чём секрет?
— Ровно то же самое, что и делаем всю игру (улыбается). Когда уступаем, беседуем друг с другом, подбадриваем себя и партнёров.

— Серия возвращается в Челябинск, как будете закрывать её?
— Всё то же самое: играть жёстко, играть до конца, стараться забить как можно больше, — цитирует Робинсона «Белорусский хоккей».

Пятый матч серии пройдёт сегодня, 20 апреля, в Челябинске и начнётся в 14:00 мск.

Матч «Трактор» — «Динамо» Минск 20 апреля можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» с шоу «Хороший хоккей».
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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