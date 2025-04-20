«Трактор» — «Динамо» Мн: онлайн-трансляция 5-го матча серии плей-офф начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 20 апреля, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» пройдёт пятый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» примет на своём льду минское «Динамо». Встреча начнётся в 14:00 мск. Текущий счёт в серии 3-1 в пользу «Трактора».

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

В первом раунде «Трактор» победил дальневосточный «Адмирал» со счётом 4-2 в серии. «Динамо» было сильнее ЦСКА со счётом 4-2.

Напомним, матчи в серии «Трактор» — «Динамо» Минск состоятся 22*, 24* апреля.

* при необходимости